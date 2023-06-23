Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post пояснил, какого подхода намерено придерживаться его правительство в вопросах оказания военной помощи Киеву в связи с полномасштабным российским вторжением на территорию Украины.

Израиль, по мнению Нетаньяху, находится в особой ситуации — отличной, к примеру, от Польши, Германии, Франции или любой другой из западных стран, помогающих Украине. В этой связи он упомянул то, что у Израиля тесная военная граница с Россией и то, что израильские ВВС осуществляют полёты вблизи российских пилотов в небе над Сирией. Нетаньяху назвал важным то, чтобы Израиль сохранял свободу действий против, как он сказал, попыток Ирана получить военные возможности на израильском севере.

«У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, поскольку могут попасть в руки Ирана… Так, собственно, произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны», — подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху назвал подход израильского руководства к событиям в Украине сбалансированным и верным с учётом приведённых им обстоятельств. Он добавил, что большинство глав правительств западных стран в разговорах с ним выражали согласие с приводимыми аргументами. По мнению Нетаньяху, на Западе есть понимание ситуации, в которой находится Израиль. Одновременно он подчеркнул, что Израиль скорбит в связи с происходящей в Украине трагедией, «оплакивает гибель людей» и хотел бы скорейшего завершения войны. Нетаньяху также отметил, что Израиль оказывает содействие в обеспечении гражданской обороны в Украине. (svoboda.org)