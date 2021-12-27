Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о телерадиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм (нижнюю палату парламента). Об этом он заявил в понедельник на экстренной пресс-конференции.

«Решение принято. Я отказываюсь подписывать закон о телерадиовещании и направляю его в Сейм на повторное рассмотрение. Я накладываю вето», — сказал глава государства.

Принятый Сеймом закон, ограничивающий независимость телекомпаний с участием иностранного капитала, поступил на рассмотрение президента 20 декабря.

Поправки к закону о телерадиовещании, которые могли повлиять на работу принадлежащего американскому концерну Discovery телеканала TVN были предложены правящей в стране националистической партией «Закон и Справедливость» и одобрены депутатами Сейма 17 декабря.