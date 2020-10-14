Президент: Ни одна страна не предоставит независимости Нагорному Карабаху

Попытки, предпринимаемые в настоящее время Арменией в связи с Нагорным Карабахом, неуместны и очень вредны для них самих, потому что ни одна страна не предоставит независимости Нагорному Карабаху, который является неотъемлемой частью Азербайджана и принадлежит ему с точки зрения международного права, не признает ее. В таком случае эти попытки будут бесплодными.

Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью телеканалу «Haber Türk».

Продолжая беседу вокруг темы, глава государства сказал: «Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. Посмотрите, страны-сопредседатели Минской группы признают нашу территориальную целостность. Мы парафировали с Европейским Союзом документ под названием «Приоритеты партнерства». В нем выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, неприкосновенности наших границ. То есть, я не верю, чтобы какая-либо страна признала независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно. Поэтому все попытки Армении рассчитаны просто на внутреннюю аудиторию, то есть, на свою общественность, словно и они занимаются какой-то дипломатической деятельностью».