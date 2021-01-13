Президент: Мы силовым путем сделали то, что международное сообщество не могло или не желало сделать мирным путем

«44-дневная война изменила ситуацию в регионе».

Oб этом 13 января в ходе приема делегации во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

«Как я уже сказал, война закончилась. Мы должны перейти к следующей странице. Мы никогда не забудем боль, раны. Раны никогда не заживут. Мы никогда не забудем наших героев. Но в то же время мы должны смотреть в будущее и заново отстроить территории, полностью разоренные территории, и мы сделаем это, работа уже началась. Уже реализуются инфраструктурные проекты, городское планирование и многие другие важные элементы реконструкции. В нынешнем году мы выделили на эту работу капитальные средства.

Таким образом, мы силовым путем сделали то, что международное сообщество не могло или не желало сделать мирным путем. Освобождение исторических земель Азербайджана является историческим событием не только в нашей истории, но и в истории войн, потому что мы сделали то, что казалось невозможным. Мы сделали это благодаря мужеству и отваге наших солдат и офицеров, соответствующему планированию, преданности и единству всего народа», — отметил президент.