«Незаконная деятельность под названием «президентские выборы» так называемого режима, созданного в результате армянской оккупации в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики, норм и принципов международного права.

Как передает #, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

«Легитимной основой выражения политической воли посредством выборов на территории Азербайджанской Республики являются только Конституция и законы Азербайджанской Республики.

Так называемый сепаратистский режим, созданный на азербайджанских территориях, является результатом политики агрессии и этнической чистки, которая длилась почти 30 лет. Шаги, предпринятые этим режимом, созданным на суверенных территориях Азербайджана и стремящимся продолжить свое существование благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке Армении, не имеют законной силы.

Призываем международное сообщество решительно осудить незаконную деятельность, называемую «выборами» в Карабахе», — говорится в заявлении.