Президент: Мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации

В настоящее время мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации.

Как передает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с вице-президентом компании Microsoft Филиппом Рогге, руководителем по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанной-Луиз Линде и другими представителями компании.

«Очень рад вновь видеть вас в этой новой реальности. Я ценю вашу инициативу по организации нынешней видеоконференции, так как жизнь продолжается. Несмотря на то, что пандемия, конечно, серьезно влияет на наш традиционный образ жизни, мы должны адаптироваться к реальности. Благодарим вас за слова о наших усилиях, направленных на преодоление пандемии. Действительно, в решении этого важного вопроса Азербайджан был приведен в пример Всемирной организацией здравоохранения. Ситуация находится под контролем. В то же время мы не только уделяем внимание внутренним вопросам, но и осуществляем деятельность в глобальном масштабе», — сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Азербайджан уже оказал гуманитарную помощь 29 странам, и этот процесс продолжается.

«Мы позиционируем себя как надежный член международного сообщества.Таким образом, что касается нашей деятельности и планов на будущее, то, конечно, основное внимание мы уделили защите людей от коронавируса и отчетливо понимаем, что это окажет очень негативное влияние на наш экономический рост. У нас были очень большие перспективы на этот год, и первый квартал года был весьма обнадеживающим. Однако итоги пяти месяцев свидетельствуют о небольшом сокращении в валовом внутреннем продукте – примерно на 1,7 процента. Но в то же время в некоторых секторах экономики, в частности, секторах, не связанных с нефтью и газом, отмечен рост. Поэтому сегодня мы согласуем ограничительные меры, так как COVID-19 еще существует. В то же время мы начинаем открывать нашу страну и восстанавливать деятельность различных сфер нашей жизни. Таким образом, надеюсь, что этот сбалансированный подход поможет нам, в первую очередь, продолжить успешную борьбу с пандемией», — отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в то же время будет оказана помощь частному сектору, в частности, сферам, пострадавшим от пандемии, восстановлению туризма и связанным с ним отраслей.

«Что касается нашего сотрудничества после встречи, проведенной два года назад в Баку, то, как вам известно, мы подписали соглашение. Перед встречей мне сообщили, что выданы десятки тысяч лицензий, и эта работа в настоящее время успешно продолжается. Хорошие результаты дают наши совместные усилия против пиратства. Что касается наших планов на будущее, то, наверное, вам известно, что в настоящее время мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации. Надеемся на хорошее сотрудничество с Microsoft в этом вопросе», — сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, эта программа запланирована на предстоящие пять лет.

«Одновременно в нашу повестку дня входят вопросы, связанные с детальной разработкой стратегии по искусственному интеллекту. В повестке дня постоянно находится кибербезопасность, так как это проблема, к которой должны быть готовы все страны. До сих пор у нас не было крупных фактов, однако никто не застрахован. Поэтому это тоже остается в числе наших приоритетов на будущее. Конечно, я посмотрел список реализованных проектов. Сотрудничество между нами достаточно впечатляющее, и уверен, что в предстоящие годы это усилит наше партнерство», — отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что кроме того, нынешняя ситуация, связанная с пандемией, вынуждает взглянуть на вопросы образования, дистанционного образования под новым углом зрения.

«Хотя у нас не было достаточно времени для адаптации к сложившейся ситуации, были предприняты определенные шаги, так как наши школы и университеты с марта закрыты. Мы должны подготовиться к новому учебному году, который начнется 15 сентября. Нам неизвестно, какой будет ситуация с пандемией к тому времени, мы не знаем, сможем ли открыть школы и университеты, поэтому мы должны быть готовыми к худшему сценарию. Если проблема продолжается и постепенно ухудшается, то нам придется подумать об этом. Но об этом надо думать уже сейчас. В том числе, вопросы, связанные с дистанционной работой… Это тоже чрезвычайно важно для страны. Это примерно те сферы, на которых мы сосредоточили внимание в наших планах», — добавил Президент Ильхам Алиев.