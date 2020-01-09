Президент Молдовы считает, что правительство не отправят в отставку

Президент Молдовы Игорь Додон не верит в возможность вынесения вотума недоверия правительству Иона Кику из-за увеличения стоимости проезда в междугородних автобусах, сообщает РИА Новости.

Оппозиционная партия «Действие и солидарность» 3 января вступила с требованием отставки правительства из-за решения о повышении тарифа на междугородние автобусные рейсы.

«Не думаю, что возможна отставка правительства из-за этого требования. Мотивы, указанные оппозицией — это дешевые популистские предлоги, нет серьезных аргументов», — сказал Додон в интервью местному порталу «Трибуна».

По словам президента, кабмин должен объяснить народу, почему было принято решение о повышении стоимости проезда, а также рассказать, какие обязательства взяли на себя в ответ водители автобусов.