Министра высокотехнологической промышленности Армении Роберта Хачатряна освободят от занимаемой должности. Его может сменить экс-министр диаспоры, глава фонда «Мой шаг» Мхитар Айрапетян.

Как передает #, об этом сообщает в пятницу газета «Грапарак».

В последнее время Хачатрян нередко оказывается в центре внимания из-за скандальных историй. В частности, недавно стало известно, что министерство предоставило крупные гранты ряду компаний, прекративших свою деятельность.

Хачатрян был назначен министром при посредничестве президента Ваагна Хачатуряна. Еще несколько месяцев назад говорилось о намерении властей перевести Хачатряна на работу в аппарат президента, пишет издание.

Отметим, что Хачатрян был назначен на пост министра 27 апреля 2022 года. До него эту должность в течение нескольких месяцев (с августа 2021 года до марта 2022 года) занимал нынешний президент Армении.