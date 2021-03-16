Президент Молдовы призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения €1 млрд

Президент Молдовы Майя Санду призвала генерального прокурора республики Александра Стояногло попросить поддержки ЕС в расследовании скандала, связанного с кражей €1 млрд из банковской системы страны. Как информирует пресс-служба президента, такое предложение было озвучено в ходе состоявшейся в понедельник беседы в онлайн-формате.

«Санду предложила Александру Стояногло согласиться на возможность привлечения специализированного европейского института, который будет оказывать поддержку в возвращении активов, утраченных нашей страной в результате хищений и коррупционных схем, — говорится в сообщении. — Это учреждение выразило готовность помочь нашей стране, если поступит такая просьба из прокуратуры». Санду отметила, что продолжит привлекать также и другие международные структуры к расследованию.

Коррупционный скандал, связанный с хищением около €1 млрд из банков Молдовы, начался в 2015 году и спровоцировал акции протеста, отставку двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование, говорится, что деньги выведены через «Банка де экономий», «Банка сочиалэ» и «Унибанк», контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором. После произошедшей в 2019 году смены власти в Молдове он бежал из страны вместе с бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, который был назван Генпрокуратурой Молдовы главным выгодоприобретателем от хищения. (ТАСС)