Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел 30-минутный видеоразговор с китайской теннисисткой Пэн Шуай, чтобы убедиться, что девушка находится в безопасности, сообщили в воскресенье, 21 ноября, в пресс-службе комитета.

В разговоре со спортсменкой, о состоянии которой обеспокоились в МОК после ее резонансного поста в соцсети и исчезновения, также приняли участие председатель комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член комитета от Китая Ли Линвэй.

Теннисистка поблагодарила представителей комитета за их заботу, сказала, что с ней все в порядке, но попросила уважать ее частную жизнь, говорится в сообщении комитета. Спортсменка также отметила, что хотела бы и дальше заниматься теннисом.

По словам Терхо, Пэн Шуай выглядела расслабленной и согласилась поддерживать с ней связь. Президент МОК пригласил спортсменку на обед в январе, когда он прилетит в Пекин, и она с радостью согласилась, отмечается в сообщении.

35-летняя Пэн Шуай, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, пропала из публичного пространства после резонансного заявления в китайской соцсети Weibo. 2 ноября она опубликовала в своем аккаунте пост с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес китайского политика Китая Чжана Гаоли, который с 2013 по 2018 год занимал пост первого вице-премьера КНР. Вскоре сообщение было удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

После серии заявлений международных организаций и руководства западных стран китайские государственные СМИ опубликовали серию видео с участием спортсменки. (DW)