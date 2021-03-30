Президент Ливана обвинил премьера в монополизации процесса формирования правительства

Президент Ливана Мишель Аун призвал премьер-министра Саада Харири вернуться к предусмотренным конституцией принципам формирования правительства, которые гарантируют межконфессиональный баланс интересов. В распространенном во вторник пресс-службой заявлении глава государства обвинил премьера в том, что тот «монополизировал процесс создания кабинета». «Политик, которому поручено сформировать исполнительный орган власти, должен осознавать, что не сможет сделать этого в одиночку, игнорируя роль президента», — подчеркнул он.

По словам Ауна, «выглядит странным, что Харири настаивает на включении в состав кабинета исключительно независимых специалистов, в то время как он сам таковым не является».

Заявление президента прозвучало на фоне новой инициативы по урегулированию правительственного кризиса, с которой выступил лидер Прогрессивно-социалистической партии (ПСП) Валид Джумблат. По сведениям газеты «Ан-Нахар», этот политик-центрист предложил создать кабинет из 24 министров, при этом треть из них будет подобрана президентом республики, а две трети — премьером и спикером парламента. По мнению Джумблата, «такое соотношение сил не даст ни одной стороне преимущества над другой».

Спикер парламента Набих Берри приветствовал инициативу лидера ПСП, реакции со стороны Ауна и Харири пока не последовало. Выступая в парламенте во вторник, Берри заявил, что «если в ближайшие два месяца в стране не появится правительство, то Ливан пойдет ко дну как «Титаник».(ТАСС)