Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению российского коллеги Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Россию.

Как передает # со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

Он примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани.

«На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи Садыра Жапарова с Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах», — сказал Азымбакиев.