Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 12-13 февраля совершит визит в ОАЭ, в ходе которого примет участие во Всемирном правительственном саммите.

Как сообщает #, об этом заявил журналистам заведующий отделом внешней политики администрации главы кыргызского государства Муратбек Азымбакиев.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 12-13 февраля совершит рабочий визит в город Дубай для участия во Всемирном правительственном саммите», — сказал он.