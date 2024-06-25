Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля приедет в Москву с однодневным визитом.

Как передает #, об этом сообщает The Tribune.

Как отмечает издание, поездка индийского премьера имеет важное значение, поскольку он состоится вскоре после того, как Моди возглавил правительство в рамках третьего срока.

Выборы в Индии проходили 44 дня — с 19 апреля по 1 июня. Правящая партия «Бхаратия джаната парти» заняла в парламенте 300 мест из 543, оппозиционный блок — 230 мест. Для правящей партии этот результат стал наихудшим за последние 15 лет.