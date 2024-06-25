Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 2 июля прибудет в Таджикистан с официальным визитом.

Как передает #, об этом Sputnik-Таджикистан сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Его визит состоится по официальному приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона и продлится два дня.

Это первый зарубежный визит Шарифа после избрания на пост премьер-министра Пакистана.

Шариф, возглавлявший правительство Пакистана с апреля 2022 года по август 2023 года, был переизбран премьер-министром в марте этого года, получив более 200 голосов депутатов.