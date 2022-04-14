Колумбия готова увеличить добычу угля и углеводородов, для замены российских энергоресурсов на рынках западных стран, заявил президент страны Иван Дуке в интервью CNN.

«(США и Европа) точно знают, что они больше не могут зависеть от поставок энергоресурсов из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да», — сказал Дуке.

По словам колумбийского лидера, они готовы увеличить добычу нефти и газа, водорода и угля, последнего — немедленно.

«Колумбия может немедленно увеличить добычу угля… У нас одни из самых больших запасов в мире, и мы не используем их», — сказал президент.