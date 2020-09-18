Президент Колумбии раскритиковал предстоящие парламентские выборы в Венесуэле

Президент Колумбии Иван Дуке считает, что парламентские выборы, которые пройдут в Венесуэле 6 декабря, являются имитацией, призванной узаконить власть венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Такое мнение он выразил в четверг во время выступления в городе Тумако (западный департамент Нариньо).

«Я хочу сказать, что имитация [парламентских] выборов, которые они [венесуэльцы] хотят провести в конце этого года, — это просто механизм легитимизации диктатуры (правительства Николаса Мадуро — прим. ТАСС)», — заявил Дуке, чьи слова приводит газета El Tiempo. Президент Колумбии вновь призвал международное сообщество отказаться от признания результатов будущих выборов в соседней стране.

Согласно решению Национального избирательного совета Венесуэлы, парламентские выборы в республике пройдут 6 декабря. Регистрация кандидатов была организована с 10 по 19 августа, а предвыборная кампания пройдет с 21 ноября по 5 декабря.