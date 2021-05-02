Президент Кыргызстана заявил об угрозе территориальной целостности страны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что пограничный конфликт с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность страны. Об этом сообщает ТАСС.

«28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби», — сказал Жапаров по поводу конфликта на границе с Таджикистаном. «Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено», — сказал он.

Как сообщалось, в Кыргызстане из-за конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 78 домов.

| 2021-05-02T21:46:01+04:00 2 мая 2021, 21:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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