Президент Кыргызстана заявил об угрозе территориальной целостности страны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что пограничный конфликт с Таджикистаном поставил под угрозу территориальную целостность страны. Об этом сообщает ТАСС.

«28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби», — сказал Жапаров по поводу конфликта на границе с Таджикистаном. «Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено», — сказал он.

Как сообщалось, в Кыргызстане из-за конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 78 домов.