Президент Израиля Исхак Герцог посетит Азербайджан с двухдневным визитом, призванным укрепить стратегические связи между Израилем и страной, граничащей с Ираном. Об этом пишет The Jerusalem Post.

«В ходе двухдневного визита Герцог планирует встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и принять участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля», — говорится в статье.

Ожидается, что в ходе визита Израиль и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Президент Израиля также встретится с членами еврейской общины Азербайджана.

JP отмечает, что Азербайджан впервые открыл посольство в Израиле в марте этого года, хотя Израиль имеет посольство в Баку с 1993 года.