Президент Израиля Ицхак Герцог 30 января направится с первым в истории двухдневным официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник канцелярия Герцога.

«Впервые в истории президент Государства Израиль совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе визита 30 и 31 января 2022 года президент встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном», — говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что Герцог «посетит Абу-Даби и Дубай, где проведет официальные встречи». В программе визита, кроме переговоров с наследным принцем Абу-Даби, значатся встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и представители еврейской общины страны.