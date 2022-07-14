Президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление об отставке премьер-министра страны Марио Драги, сообщается на официальном сайте президента.

В пресс-службе сообщили, что Маттарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце.

«Президент Республики не принял отставку и предложил Председателю Совета явиться в Парламент для выступления с целью дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики», — сообщили в пресс-службе.

14 июля Марио Драги сделал заявление, что собирается подать в отставку, и передал соответствующее заявление президенту. Драги объяснил свое решение тем, что «национального единства, которое поддерживало это правительство с момента его создания, больше не существует». (Газета.Ру)