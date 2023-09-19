Иран выступает против войны в Украине, которую ведет Россия, заявил президент Исламской республики Ибрагим Раиси.

«Мы против войны в Украине и точка. <…> Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной», — сказал Раиси в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН (его слова приводит Newsweek).

При этом он обвинил США в «дестабилизирующей роли» в конфликте из-за предоставления Украине военной помощи. «Почему такое рвение в поставках военной техники и получении долларовой суммы от этих поставок и продаж, вместо того чтобы способствовать прекращению боевых действий и миру?» — сказал Раиси.

В то же время он категорически отверг обвинения в поставках беспилотников России. По его словам, Тегерану не было представлено никаких доказательств, которые бы подтверждали передачу дронов-камикадзе Москве.

Он также отметил, что отношения Ирана и России «охватывают множество аспектов: от экономического сотрудничества и развития до культурных обменов и исследований», но каждый из этих моментов взаимодействия начался еще до войны в Украине.

В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран поставлял Москве дроны, однако уточнил, что «ограниченное количество» беспилотников было предоставлено за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

При этом, как писала The Washington Post, первые поставки дронов произошли на шестом месяце войны. Тогда же российская армия начала атаковать беспилотниками-камикадзе города Украины. Однако официально Москва отрицала, что использует иранские дроны. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что западные страны не могут доказать факт использования российской армией беспилотников из Ирана.

Осенью 2022 года ЕС ввел санкции против иранской компании Shahed Aviation Industries, которая производит беспилотники. США также ввели экспортные ограничения против семи иранских компаний за производство дронов, которые были использованы в Украине. (moscowtimes.ru)