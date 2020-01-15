Президент Ирана публично извинился за долгое сокрытие удара по самолету

Иранский президент Хасан Роухани публично принес свои извинения за то, что страна не сразу призналась в ударе по украинскому самолету в Тегеране, передает ТАСС.

Роухани извинился и отметил, что иранские ВС случайно сбили самолет.

«Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», — сказал Роухани.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.