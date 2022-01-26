26 января Президент Исламской Республики Иран Сейид Ибрахим Раиси принял делегацию во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, находящимся в этой стране с официальным визитом.

Об этом сообщает со ссылкой на Минобороны.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между нашими странами в различных направлениях, в том числе в сфере военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.