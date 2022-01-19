Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду в один из аэропортов Москвы в рамках официального визита в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба иранского правительства.

«Раиси, отправившийся по официальному приглашению своего российского коллеги [Владимира Путина] в Россию с целью развития экономического, политического и культурного сотрудничества, несколько минут назад прибыл во аэропорт Москвы», — говорится в сообщении.

Планируется, что президент Ирана проведет 19 января переговоры с Путиным. 20 января запланированы выступления Раиси в Государственной думе РФ и Соборной мечети в Москве.