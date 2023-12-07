Президент Ирана Эбрахим Раиси с официальным визитом прибыл в Москву. Об этом сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали.

«Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в заявлении посла, опубликованном в социальной сети X.

Джалали отметил, что в условиях быстро меняющихся событий визит иранского президента и взаимодействие Тегерана и Москвы «вносит важный вклад в формирование нового мирового порядка».

В среду пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров Путина и Раиси в Москве стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере транспорта и энергетики, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам. (ТАСС)