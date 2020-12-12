Президент Ильхам Алиев: Я не приглашал Минскую группу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не приглашал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающихся урегулированием в Карабахе, с визитом в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сопредседатели МГ ОБСЕ от США и Франции прибыли с визитом в Баку в субботу, их принял Президент Ильхам Алиев.

«Приезд сюда (в Баку – ред.) был вашей идеей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу. Но когда меня проинформировали о том, что Минская группа хочет приехать, я не был против. Может у них есть, что мне сказать. Если хотите сказать при камерах, скажите. Если нет, я попрошу их уйти. Слушаю вас», — отметил глава государства.