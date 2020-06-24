Президент Ильхам Алиев в Самухском районе — ОБНОВЛЕНО

24 июня в селе Гараагаджлы Самухского района состоялась презентация агропарка ООО «Aqro Dairy», стартовал сбор пшеницы и посев кукурузы.
Как сообщает пресс-служба Президента Азербайджана, глава государства принял участие в мероприятиях.
*** 20:55
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июня ознакомился со строительством жилого квартала для семей вынужденных переселенцев на территории Самухского района.
Президент Азербайджана был подробно проинформирован о проводимых работах.
*** 20:19
24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.