Президент Ильхам Алиев в Самухском районе — ОБНОВЛЕНО

24 июня в селе Гараагаджлы Самухского района состоялась презентация агропарка ООО «Aqro Dairy», стартовал сбор пшеницы и посев кукурузы.

Как сообщает пресс-служба Президента Азербайджана, глава государства принял участие в мероприятиях.

*** 20:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июня ознакомился со строительством жилого квартала для семей вынужденных переселенцев на территории Самухского района.

Президент Азербайджана был подробно проинформирован о проводимых работах.

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24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Самух, возложил к нему цветы.