Президент Ильхам Алиев поздравил начальника и личный состав ГПС с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики, президент Ильхам Алиев поздравил начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождением нескольких населенных пунктов с участием ГПС и поручил передать поздравления всему личному составу, об этом сообщает пресс-служба президента.

Генерал-полковник Э.Гулиев доложил, что личный состав ГСЧС и впредь будет достойно выполнять все поручения Верховного Главнокомандующего.