Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на парламентских выборах

Девятого февраля в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в воскресенье прибыли на шестой избирательный участок, расположенный в средней школе номер шесть 29-го Сабаильского избирательного округа города Баку.

Президент Ильхам Алиев, пройдя в комнату для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.

Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также проголосовали.