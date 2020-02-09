Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева проголосовали на парламентских выборах

Девятого февраля в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в воскресенье прибыли на шестой избирательный участок, расположенный в средней школе номер шесть 29-го Сабаильского избирательного округа города Баку.

Президент Ильхам Алиев, пройдя в комнату для голосования, взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и опустил бюллетень в урну.

Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи также проголосовали.

| 2020-02-09T10:56:06+00:00 9 февраля 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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