Президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в НАТО. Совместное заявление опубликовано в четверг, 12 мая. В тексте сказано, что союз поможет укрепить безопасность страны. В случае одобрения инициативы парламентом, российская граница со странами НАТО увеличится на 1325 километров.

В заявлении политиков сказано, что надеются, что заявка будет подана в течение нескольких дней. Президент Саули Ниинистё накануне на пресс-сконференции заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО не будет представлять угрозы для России, а Москва должна понимать, что сама подтолкнула Хельсинки к такому решению.

По его словам, внеблоковый статус страны был её собственным выбором. Однако заявления Москвы о том, что Финляндия не может вступить в НАТО подтолкнули её задуматься. Он добавил, что события в Украине дали понять, что Россия способна напасть на своего соседа.

Финляндия после Второй мировой войны придерживалась нейтрального статуса. Однако с 1994 года страна сотрудничали с союзом в рамках программы «Партнёрство во имя мира» и участвовала в организованной союзом миссии в Афганистане.

Предполагается, что кроме Финляндии от внеблокового статуса может отказаться соседняя Швеция. Ранее сообщалось, что страны могут подать совместную заявку на вступление в союз. (svoboda.org)