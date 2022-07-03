Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мир находится «на пороге новой эры». После войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом, будто ничего не случилось, цитирует Штайнмайера агентство KNA в воскресенье, 3 июля.

Пандемия коронавируса и война в Украине «дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран по всему миру», сказал федеральный президент.

«Темная сторона глобализации» уже стала очевидной в последние годы, продолжил он. «Не все в равной степени выигрывают от свободной торговли и глобального разделения труда», — заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в развивающихся странах юга и наносимый вред окружающей среде.

«Жестокая агрессивная война России против Украины», по его словам, стала причиной «сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений». Конец и последствия этой динамики «отдаленно не предвидимы», но избежать этого не удастся никому, предупредил он.

Теперь миру необходима политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер. «Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не упуская из виду наши цели: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика», — заявил федеральный президент. (DW)