Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Киев. Об этом в среду сообщила газета BILD.

По ее информации, поездка Штайнмайера в столицу Украины согласовывалась в течение нескольких недель. Однако канцелярия главы германского государства, как пишет издание, обосновала отмену визита «соображениями безопасности».

В Киеве подобный шаг вызвал неудовольствие и даже раздражение, отмечает газета. «Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице [Украины] прямо сейчас», — заявил Bild представитель правительства Украины. В среду, по данным издания, Киев посетил министр иностранных дел Греции. В четверг ожидается еще один визит главы государства.

Газета указывает, что МИД, МВД и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ездить в Киев. Решение об отмене визита было принято во вторник.