Президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси призвал участников черноморской инициативы к скорейшему достижению консенсуса по зерновой сделке, чтобы избежать эскалации продовольственных проблем в регионе. Об этом египетский политик заявил в ходе пленарного заседания саммита «Россия — Африка», сообщает ТАСС.

«Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, уделяя при этом внимание всем вопросам, касающимся этой темы. Конечно, необходимо достичь консенсуса по вопросу зерновой сделки, зернового соглашения, как мы его называем, и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов», — подметил ас-Сиси.