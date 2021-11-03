Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил правительству в декабре начать переезд в новую административную столицу.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте главы страны.

Решение принято в ходе встречи Ас-Сиси с премьер-министром и министром жилищно-коммунального хозяйства и городских общин Египта.

«Президент поручил правительству начать фактический переезд в правительственный район Новой административной столицы в декабре», — отмечается в нем.

Штаб-квартира и здания в правительственном районе строящейся близ Каира административной столицы уже готовы. Переезд будет осуществляться в течение полугода.

Новая административная столица, расположенная в 45 км от Каира, должна разгрузить Большой Каир, в котором проживают уже более 20 млн человек.

Новая рассчитана на проживание 6,5 млн человек и размещение всех министерств, парламента, правительственных учреждений, а также жилых домов и всех служб.

Предполагается, что у «нового Каира» будет собственная воздушная гавань, рассчитанная на прием международных рейсов. Это поможет разгрузить действующий аэропорт, считающийся вторым по объему пассажиропотока в Африке.

Новая столица Египта станет вторым масштабным инфраструктурным проектом за период президентства Фаттаха ас-Сиси после открытия в 2015 году дублера Суэцкого канала. На ее строительство планируется потратить более 45 млрд. долларов США. Площадь нового города — 714 кв. км.