Президент Чили заявил о работе здравоохранения на пределе из-за COVID

Президент Чили Себастьян Пиньера сообщил, что система здравоохранения страны работает на пределе своих возможностей по причине увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

«По Чили больно ударила эта повторная вспышка [коронавируса]. Наша система здравоохранения работает на пределе возможностей, но пациенты продолжают получать необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Президент Чили признал ошибки правительства на пути борьбы с распространением инфекции, однако отметил, что власти никогда недооценивали угрозу от COVID-19.