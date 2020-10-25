Президент: Часть Физулинского, Гадрутского, Джабраильского, Зангиланского, Кельбаджарского, Губадлинского районов освобождена от оккупантов

Сегодня не прошло еще и месяца, уже освобождена от оккупантов часть Физулинского, Гадрутского, Джабраильского, Зангиланского, Кельбаджарского, Губадлинского районов.

Как сообщает АПА, об этом заявил президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев во время своего выступления на оперативном совещании в Центральном командном пункте Министерства обороны.

Глава государства отметил, что каждый день с фронта поступают хорошие новости:

«Правда, в некоторых направлениях нужны серьезные корректировки, но в целом мы достигаем поставленной перед нами цели. Каждый день дается боевое задание на последующий день. Я подтверждаю эту боевую задачу, и почти большая часть этой задачи выполняется».

| 2020-10-25T21:33:36+04:00 25 октября 2020, 21:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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