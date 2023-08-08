Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова своего бразильского коллеги Лулы да Силвы о том, что ни Украина, ни Россия не заинтересованы в мире.

В интервью латиноамериканским СМИ Зеленский подчеркнул, что не понимает, на что рассчитывает да Силва, произнося такие заявления. Он добавил, что такие заявления никоим образом не приближают к миру.

Зеленский прокомментировал и заявление советника президента Бразилии Селсо Аморима о том, что любые переговоры должны также учитывать и «реальные проблемы безопасности России».

«Странно говорить о безопасности РФ. О гарантиях безопасности для России говорит Россия, Путин и Лула. Я считаю, что у него (да Силвы) есть свои мысли. И не обязательно, чтобы твои мысли совпадали с мыслями президента Путина», – сказал президент.

Он добавил, что Бразилия – страна, которая ни с кем не воюет, и ее уважают в мире гораздо больше, чем Россию.

«Бразилия – не агрессор, а мирное государство. Поэтому для чего тебе нарративы лидера государства, которое ничем не отличается от любых колонизаторов, постоянно лжет, манипулирует и дезинформирует людей, убивая наших детей и насилуя наших женщин. Если президент Лула хочет что-то сказать мне, то пусть сядет и мне скажет», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства уточнил, что считал, что у его бразильского коллеги более широкое понимание мира.

(УНИАН)