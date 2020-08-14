Президент Болгарии потребовал отставки кабмина

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что инициатива премьер-министра страны Бойко Борисова изменить конституцию демонстрирует его пренебрежение к основному закону страны. Он также потребовал отставки кабмина, пишет ТАСС.

«Даже сама эта инициатива показывает его пренебрежение к конституции, так как подобное предложение в соответствии с текстом основного закона может поступить или от половины парламентариев, или от президента», — заявил президент.

Он добавил, что граждане окончательно утратили доверие к правительству, а протесты в стране указывают на необходимость отставки Борисова.

«Репрессии, провокации и попытки игнорировать гражданское недовольство только подтверждают необходимость отставок», — добавил Радев.

В Болгарии на протяжении 37 дней продолжаются антиправительственные митинги из-за недовольства экономической политикой кабмина, мерами по контролю за бизнесом и злоупотреблением полномочиями со стороны властей.