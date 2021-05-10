Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

10 мая исполняется 98 лет со дня рождения Гейдара Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

| 2021-05-10T10:27:53+04:00 10 мая 2021, 10:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss