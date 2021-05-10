Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

10 мая исполняется 98 лет со дня рождения Гейдара Алиева.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.
Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили цветы на ее могилу.
Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.