Президент Азербайджана: Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет

«Поэтому наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт.

Об этом в своем обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

«Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, — граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты», — добавил глава государства.