Вновь заявляем, что Азербайджан не имеет никакого отношения к решению местных армян Карабахского региона Азербайджана переехать в Армению или любую другую страну.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении от 27 сентября.

«Мы готовы создать им условия для лучшей жизни, чем те, в которых они были заложниками военной хунты, созданной Арменией», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать жителей Карабаха армянского происхождения в качестве равноправных граждан, и Конституция, национальное законодательство Азербайджана и принятые Азербайджаном международные обязательства обеспечивают прочную основу для достижения этой цели. «Понимаем, как Армении больно видеть, как сепаратистский режим, созданный на территориях Азербайджана, рушится и исчезает на ее глазах, но сейчас для них было бы лучше сосредоточиться на построении мира и доверия с Азербайджаном, основанных на уважении территориальной целостности и суверенитета как на словах, так и на деле», — подчеркивается в заявлении.