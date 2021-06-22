Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил закон «О культурной столице Азербайджана – городе Шуше», в соответствии с которым городу присвоен статус государственного заповедника.

Текст закона опубликован на сайте главы государства.

Документ также определяет основные направления государственной политики, которая нацелена на восстановление города, защиту культурных и исторических памятников, а также создание условий для туризма.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев определить и утвердить границы охранной зоны Шушинского государственного заповедника, определить режим безопасности охранной зоны, утвердить порядок проведения мониторинга памятников на территории города Шуша.

Согласно документу, половина доходов от аренды государственного имущества на территории Шуши будет перечисляться в государственный бюджет, вторая половина останется в распоряжении управления заповедника.

Руководить заповедником «Город Шуша» будет правление в составе трех человек — председателя и двух его заместителей. Осуществлять надзор за деятельностью управления поручено спецпредставителю президента Азербайджана в Шушинском районе.

7 мая 2021 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана.

Город Шуша был оккупирован армянскими вооруженными формированиями 8 мая 1992 года.

Шуша – символ истории и культуры Азербайджана, стратегически важный пункт на пути в Ханкенди, крупнейший город Карабахского региона республики.

Президент Азербайджана объявил об освобождении жемчужины Карабаха от подразделений ВС Армении 8 ноября 2020 года.

Шуша также объявлена культурной столицей Азербайджана.