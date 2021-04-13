Президент Азербайджана: «Придет время, и мы вернемся в Иреван»

«Тем, кто хочет стереть историю Азербайджана, внушили, что они герои, а на самом деле преступники. Шаумян и другие, которые убивали азербайджанцев, совершали геноцид, есть и другие примеры. Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур является исторической землей Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

Глава государства сказал, что Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад.

«До этого эта территория принадлежала нам. Озеро Гёйча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала 20 века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана. Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там».

«Я говорил, мы вернемся туда. Я не говорил, что вернемся туда на танках. Сказал, что вернемся. Это означает, почему бы и нет. Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», — отметил глава государства.