Ильхам Алиев: Мы обсудили с президентом Владимиром Путиным вопрос в связи с ракетой «Искандер-М»

«Я ничего не скрываю от своего народа, считаю, что азербайджанский народ должен знать все. Мы обсудили с президентом России Владимиром Путиным вопрос в связи с ракетой «Искандер-М». По моему поручению Министерство обороны Азербайджана вместе с фотографиями направило официальное письмо c доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа».

Oб этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество».

Назвав странным заявление официального Еревана о ракетах, президент Ильхам Алиев сказал: «Они то говорят о неразорвавшихся ракетах, то говорят, что это тайна. Значит, в любом случае была использована. Мы ждем официального ответа от Армении. Могу сказать, что у нас достаточно информации, но мы ждем официальное разъяснение».