«9 ноября Армения подписала акт о капитуляции и война закончилась. Кроме того, был представлен график вывода войск с других оккупированных территорий. Азербайджанский народ отметит эту историческую Победу».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

Подчеркнув, что освобожденные территории разрушены до основания со стороны Армении, глава государства констатировал, что она уничтожила все исторические здания, 65 из 67 мечетей, сравняла с землей все общественные здания: «Это, по сути, является проявлением варварства и вандализма».