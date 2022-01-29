Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил мнение, что долгий процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ и ряда европейских стран является ошибкой.

«…у меня нет объяснений, почему это занимает так много времени в Европе», — заявил Фернандес в интервью телеканалу RT.

По его словам, это можно объяснить геополитическими соображениями.

Он также добавил, что уже говорил гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу об эффективности российской вакцины.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что, выбирая между различными вакцинами от COVID-19, предпочел привиться российским препаратом «Cпутник — V».

В настоящее время на территории Аргентины также используют вакцины от коронавируса американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino.

Ранее аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано назвала ошибкой решение США и ЕС не использовать препарат «Спутник V» в прививочной кампании (aif.ru)