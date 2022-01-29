Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил мнение, что долгий процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» со стороны ВОЗ и ряда европейских стран является ошибкой.
«…у меня нет объяснений, почему это занимает так много времени в Европе», — заявил Фернандес в интервью телеканалу RT.
По его словам, это можно объяснить геополитическими соображениями.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что, выбирая между различными вакцинами от COVID-19, предпочел привиться российским препаратом «Cпутник — V».
В настоящее время на территории Аргентины также используют вакцины от коронавируса американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino.
Ранее аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано назвала ошибкой решение США и ЕС не использовать препарат «Спутник V» в прививочной кампании (aif.ru)