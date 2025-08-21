Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News назвал «огромной ошибкой» создание миллиардером Илоном Маском политической партии.

«Мой аргумент для него (Маска) заключается в том, что нравится ему или нет, но он уже воспринимается крайними левыми как сторонник правых», — сказал чиновник.

Он добавил, что возвращение миллиардера к «какой-то средней политической линии» и любви как демократов, так и республиканцев невозможно.

«Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, то мой совет Илону был бы попробовать исправить Республиканскую партию, подтолкнуть ее в своем направлении», — заявил Вэнс.

По его словам, сохранение верности республиканцам и президенту страны Дональду Трампу позволило бы Маску оказать гораздо больше влияния.