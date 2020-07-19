Премьер Великобритании надеется, что к Рождеству ситуация в стране нормализуется

Великобритании не потребуется второй массовый карантин по всей стране из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в интервью газете The Sunday Telegraph.

Глава правительства сравнил подобные меры с «ядерным сдерживанием».

«Определенно не хочу это применять, и не думаю, что придется»,- отметил Джонсон.

Премьер выразил надежду на то, что уже к Рождеству ситуация в стране в большей степени нормализуется.

Впредь в случае необходимости возможно введение карантина в отдельных районах, отметил политик.

Великобритания наиболее пострадавшая от COVID-19 страна Европы.