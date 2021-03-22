Премьер Украины назвал желаемые сроки вступления страны в ЕС и НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина хотела бы вступить в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет.

«Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО», — рассказал он немецкой газете Handelsblatt.

Премьер отметил, что страна уже тесно сотрудничает с НАТО. Шмыгаль напомнил, что это подтвердил и генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявив, что «двери НАТО открыты для Украины».

По его словам, существуют две причины, почему Украина не вступила в ЕС. Первая — это незаконченная работа государства над европейскими стандартами, а вторая — ряд стран Евросоюза, которые скептически относятся к дальнейшему расширению объединения.